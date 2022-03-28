Россиянам внепланово повысят пенсии в первом полугодии 2022 года

Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Средства выделят из резервного фонда правительства, а также из денег, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ.

«Эти отношения уже исчерпали себя. Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время», – прокомментировала Светлана Бессараб пенсионное соглашение со странами СНГ

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что россиянам проиндексируют социальные пенсии на 8,6% с 1 апреля. На эти цели выделят 33,7 млрд руб. Индексация затронет около 4 млн человек.