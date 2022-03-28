Группа мужчин устроила забег без штанов в центре Петербурга

Толпа молодых людей устроила перформанс на Сенной площади Петербурга, продемонстрировав свои ягодицы и не только.
Видео появилось у реакции Mash на Мойке днем, 28 марта. К чему именно была приурочена «акция», неизвестно. Вероятно, эксгибиционисты практически подошли к вопросу «Что делать?», сняли штаны и стали бегать.
В силу характера демонстрируемого контента на видео, наша редакция не может разместить его в публикации.
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