Петербуржец хотел защитить подругу от излишнего внимания ухажера и отправил его в реанимацию

Мужчина отправил своего оппонента в нокаут с последующей реанимацией, а сам попал в изолятор. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом 28 марта пишет 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также в распоряжении издания оказалось видео непосредственной драки.

Как стало известно, в Красносельском районе города 37-летний мужчина намеревался попасть в квартиру к своей знакомой и делал это, вероятно, радикальными методами.

В итоге в ситуацию вмешался 41-летний житель дома и избил ухажера, ломившегося к его знакомой. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию. Агрессор уже задержан и помещен в изолятор.