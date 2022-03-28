В Ленобласть после зимовки вернулись серые цапли

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградскую область после зимовки вернулись серые цапли. Первым делом птицы приступили к ремонту гнезд.

Биолог Павел Глазков посетил колонию цапель в Ломоносовском районе и показал места гнездования птиц. Цапли используют свои гнезда по многу лет. На одном дереве одновременно могут быть два, или даже три гнезда.

В Ленобласть после зимовки вернулись серые цапли серые цапли, Павел Глазков, Ленобласть
В Ленобласть после зимовки вернулись серые цапли серые цапли, Павел Глазков, Ленобласть
В Ленобласть после зимовки вернулись серые цапли серые цапли, Павел Глазков, Ленобласть
Фото: Павел Глазков.

В Ленобласти обитает около 3 тысяч особей серой цапли и примерно 300 птиц другого вида — большой белой цапли.

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В Ленобласть после зимовки вернулись серые цапли серые цапли, Павел Глазков, Ленобласть
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