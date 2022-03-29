«Каждая минута была на счету»: врачи достали осколок из сердца раненого участника спецоперации в Украине

Второй день рождения может праздновать участник спецоперации в Украине, младший сержант Сергей Гузнеков. Врачи подмосковного ЦВКГ им. Вишневского удалили из его сердца осколок от снаряда.

Серьезное ранение военнослужащий получил во время минометного обстрела в Украине. Осколок застрял у правого предсердия, перед этим травмировав все правое легкое и поранив перикард. Из-за его положения разрыв предсердия мог произойти в любой момент.

«У пациента каждая минута была на счету», – сообщил начальник кардиохирургического центра Александр Лищук

Как сообщили в Минобороны 28 марта, операция прошла удачно. Врачи обещают, что Сергей Гузнеков скоро будет ходить.