Видео: гигантская крыса-ниндзя жестоко побила кота в Петербурге

«Когда хищник голоден, он ест» – это верно, но в данной ситуации непонятно, кто хищник, а кто жертва. Повинуясь древним инстинктам, кот напал на крысу и получил жестокий отпор.

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В итоге кот ушел ни с чем, получив несколько укусов. Ситуация складывалась таким образом, что, если бы крыса была голодна, она вполне могла бы сама съесть своего извечного врага.