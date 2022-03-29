До конца года еще 8 тысяч обманутых дольщиков в Ленобласти восстановят в правах

В прокуратуре Ленобласти состоялось совещание, на котором обсудили работу по восстановлению прав обманутых дольщиков.
Сегодня в едином реестре проблемных объектов зарегистрировано 216 домов из Ленобласти, и их число регулярно снижается. До конца 2022 года планируется восстановить права дольщиков 107 долгостроев — это 7 890 дольщиков. Достроят 14 тысяч квартир, общая площадь которых порядка 564 тысяч квадратных метров. 17 из них достроит региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Всего Ленобласть направит 10,9 миллиардов рублей на восстановление прав обманутых граждан. Такую же сумму выделит федеральный Фонд развития территорий, пишет Online47.
Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.