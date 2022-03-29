Спасатели Ленобласти поделились итогами работы за неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» во вторник, 29 марта.

Так, в период с 21 по 27 марта поисково-спасательные подразделения привлекались 30 раз, в том числе:

  • к аварийно-спасательным работам при ДТП — 2 раза;
  • к поисково-спасательным работам на воде — 2 раза;
  • к поисково-спасательным работам в лесах — 1 раз.

В ходе спасательных работ удалось сохранить жизни шести человек. Одного пострадавшего при несчастном случае спасти не удалось.

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