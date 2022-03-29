В Петербурге пенсионерка через суд добилась возвращения своей собаки Кеши

В Петербурге судебным приставам поступил необычный исполнительный лист — о передаче собаки Кеши от одной пенсионерки другой.

Еще прошлой весной владелица собаки породы цвергшнауцер тяжело заболела и попала в больницу. Перед госпитализацией она попросила бывшую соседку по лестничной клетке приютить у себя пса, пока она не выздоровеет. Та отвезла Кешу на дачу, и в итоге пес прожил у нее почти год.

После выздоровления хозяйка попросила вернуть собаку, но получила отказ. Тогда женщина обратилась в суд, который встал на ее сторону, сообщает пресс-служба управления судебных приставов Московского районного отдела ГУФССП по Петербургу.

Приставы уведомили соседку о возбуждении исполнительного производства, которая заверила, что готова передать собаку в любой момент. Так, Кешу вернули законной владелице вместе с документами и личными вещами.