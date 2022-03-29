Hesburger закрывает все свои рестораны в России и Белоруссии

Финская сеть быстрого питания Hesburger намерена летом закрыть все свои рестораны в России и Белоруссии.

«Мы делаем все, чтобы как можно быстрее закрыть наши рестораны в РФ. Наша цель состоит в том, чтобы летом все наши рестораны в РФ и Белоруссии закрылись», — отметил исполнительный директор компании Кари Салмела.

Он также добавил, что медленный уход компании с российского и белорусского рынков вызван учетом интересов местных сотрудников. Компания также с беспокойством следит за дискуссией о национализации бизнеса, ушедшего из России.

Сегодня в России работает 38 ресторанов Hesburger, а в Белоруссии — четыре.

Также временно прекратили свою деятельность на территории России сеть ресторанов KFC, Pizza Hut и McDonald’s. Хотя последний продолжает работать в аэропорту и на вокзалах Петербурга.