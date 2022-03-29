Адвокаты Марины Кохал, убившей и расчленившей своего мужа, оспорят возбуждение нового дела

Адвокаты обвиняемой за жуткое убийство считают, что обвиняемая не собиралась осквернять память своего мужа.

Об этом 29 марта пишет Online47 со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд зарегистрировал жалобу, в которой говорится о незаконном возбуждении уголовного дела по статье о «Надругательстве над телами умерших» в отношении марины Кохал.

Как ранее писала наша редакция, по материалам следствия, обвиняемая на пятнадцать частей разделила тело мужа ножовкой. При этом, она неизвестным способом избавилась от внутренних органов и некоторых тканей жертвы. Именно это и послужило поводом для нового уголовного преследования.