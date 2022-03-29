Фото: грузовик снес дорожное ограждение у Суходолья и выехал на тротуар

Автор: Анастасия Щербакова
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Серьезное ДТП произошло в Приозерском районе Ленинградской области.

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 83-м километре трассы А-121 «Сортавала» рядом с поселком Суходолье произошла авария. Большегруз потерял управление и наехал на дорожное металлическое ограждение.

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Фото: 47news

По данным ГИБДД, в аварии пострадал один человек. Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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