Видео: болельщики устроили массовую драку на стадионе после матча Нигерии и Ганы

Сборная Ганы вышла на чемпионат мира-2022. Она сыграла вничью с командой Нигерии в ответном стыковом матче квалификации (1:1) и обеспечили себе место на турнире в Катаре.
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15.03.2022 666
После игры разочарованные болельщики сборной Нигерии устроили на стадионе беспорядки.
Сотни из них прорвались с трибун на поле и начали громить все, что попадалось под руки и под ноги. Службам порядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.