ВОЗ: число умерших от COVID-19 в мире за неделю выросло на 43%

За неделю с 21 по 27 марта коронавирусом заразились более 10 млн человек, умерли свыше 45 000., сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, заболеваемость снизилась на 14% по сравнению с прошлой неделей. Число летальных исходов, напротив, выросло — на 43%.

Как следует из отчета ВОЗ, по всему миру отмечается тенденция к снижению числа еженедельно выявляемых случаев заболевания COVID-19. В четырех регионах также зафиксировано снижение смертности. По состоянию на 27 марта во всем мире зарегистрировано более 479 млн случаев заражения вирусом и более 6 млн умерших.