В Ленобласти разнорабочий украл около 400 метров сварочного кабеля

В Ленобласти полицейские задержали 26-летнего разнорабочего, подозреваемого в краже с предприятия сварочного кабеля.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, зимой он тайком выносил кабель с работы и сдавал на металлолом. За все время мужчина украл около 400 метров кабеля. Вырученные деньги он тратил на собственные нужды. Какую сумму он выручил, не уточняется, но ущерб оценивается в более чем 100 тысяч рублей.
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28.03.2022 197
По факту кражи возбуждено три уголовных дела. Подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Известно, что ранее он привлекался за аналогичное преступление.