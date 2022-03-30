После реконструкции водоочистных сооружений в селе Волховского района качество питьевой воды повысится для 2800 местных жителей.
Работы будут выполнены ГУП «Леноблводоканал» в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ориентировочный срок сдачи — 2024 год.
Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.
Отметим, сегодня вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей