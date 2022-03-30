После реконструкции водоочистных сооружений в селе Волховского района качество питьевой воды повысится для 2800 местных жителей.

«Работа предстоит большая. До конца 2023 года планируем построить водозаборные сооружения, насосную станцию первого подъема, провести реконструкцию напорного водовода, резервуаров чистой воды и здания водоочистной станции», ― рассказал зампред правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Работы будут выполнены ГУП «Леноблводоканал» в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ориентировочный срок сдачи — 2024 год.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Отметим, сегодня вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей