Родители будущих первоклассников могут подать документы уже 1 апреля

Родители могут выбрать любой из четырех способов подачи заявления. Старт записи в 9 утра.

У родителей будущих первоклассников есть четыре варианта подачи заявления, два из них онлайн.

— Онлайн. Необходимо зайти на портал «Современное образование Ленобласти» или на портал Госуслуг Ленобласти, найти услугу «Запись в школу» и заполнить электронную форму заявления. Когда оно будет обработано, родителей пригласят на прием в образовательное учреждение с оригиналами документов.

— Через МФЦ. Электронное заявление заполнит специалист центра. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя, свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающего родство заявителя.

— В школе. До 30 июня можно подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка. С 6 июля по 5 сентября — в других школах Ленобласти.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.