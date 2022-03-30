Александр Дрозденко предложил открыть современные пространства в Выборге

Бывшие военные городки в Выборге должны стать культурными и историко-патриотическими площадками.

Судьба исторических зданий, которые Министерство обороны готово передать региону, обсуждалась сегодня в ходе рабочей поездки губернатора Ленинградской области в Выборгский район.

«Это пространство нужно открывать и создавать современный городской арт-объект, включающий музеи, диараму, гранд-макет. Сажать сюда кафе, рестораны, сувенирные лавки, книжные магазины, чтобы это всё жило. Это центр города и здесь должен быть хороший объект для туристов и выборжан», — поделился своим видением развития исторической части Выборга Александр Юрьевич.

Вам будет интересно Видео: вместо военных городков в Выборге появятся музеи и школа Военные городки переходят от Министерства обороны России в собственность Ленинградской области. Зампред Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия... 29.03.2022 182

Ранее зампред Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой во время рабочей поездки в Выборг рассказал, что в доме номер 57 по Крепостной улице разместят общеобразовательную школу, а в доме номер 26 — одно из отделений областного центра «Авангард», также там Военный музей Карельского перешейка.

Напомним, что здания пустуют уже много лет и постепенно разрушаются. Комитет по сохранению памятников даже налагал штрафы на собственника за ненадлежащее содержание имущества. Ведь городки являются объектами культурного наследия.