Александр Дрозденко предложил открыть современные пространства в Выборге

Бывшие военные городки в Выборге должны стать культурными и историко-патриотическими площадками.
Судьба исторических зданий, которые Министерство обороны готово передать региону, обсуждалась сегодня в ходе рабочей поездки губернатора Ленинградской области в Выборгский район.
Ранее зампред Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой во время рабочей поездки в Выборг рассказал, что в доме номер 57 по Крепостной улице разместят общеобразовательную школу, а в доме номер 26 — одно из отделений областного центра «Авангард», также там Военный музей Карельского перешейка.
Напомним, что здания пустуют уже много лет и постепенно разрушаются. Комитет по сохранению памятников даже налагал штрафы на собственника за ненадлежащее содержание имущества. Ведь городки являются объектами культурного наследия.