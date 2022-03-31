Житель Петербурга продает город из Lego за 1,1 млн рублей

Петербуржец опубликовал на «Авито» объявление о продаже города из конструктора Lego. Стоимость редких наборов он оценил в €8500 евро или 1,1 млн рублей по нынешнему курсу Центробанка.

Продаются эксклюзивные полибэги, персонажи из вселенной «Гарри Поттера», много старинного Lego City. Стоимость низкая из-за срочного переезда.

«Все инструкции на месте. Также есть коробки от больших наборов. Отдаю все вместе, по частям не продаю», – сообщил мужчина