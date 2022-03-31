В США запретили линчевать людей

Автор: Сергей Агутин
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Норма, запрещающая линчевание, спустя девятилетия споров стала законом в США после того, как его подписал президент Джо Байден. Закон получил имя Эммета Тилля, 14-летнего афроамериканца.

В 1955 году белая женщина обвинила Тилля в приставаниях, после чего ее родственники жестоко убили его и были оправданы присяжными.

Попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века. Теперь такая расправа будет преследоваться в рамках уголовного закона как преступление на почве ненависти.

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