Лавров объявил об аккредитации в России дипломата от Талибана*

Автор: Сергей Агутин
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Первый дипломат текущего правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) аккредитован в России.

«В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», – сказал Сергей Лавров

Министр отметил, что Кабул пытается соблюдать права человека. По мнению Лаврова, главной проблемой для признания талибского правительства является его недостаточная репрезентативность. Власть должна представлять различные политические и социальные силы Афганистана.

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22.10.2021 1034
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