Лавров объявил об аккредитации в России дипломата от Талибана*

Первый дипломат текущего правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) аккредитован в России.

«В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», – сказал Сергей Лавров

Министр отметил, что Кабул пытается соблюдать права человека. По мнению Лаврова, главной проблемой для признания талибского правительства является его недостаточная репрезентативность. Власть должна представлять различные политические и социальные силы Афганистана.