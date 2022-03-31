После массового отравления детей на базе отдыха возле Приозерска возбудили уголовное дело

После массового отравления детей на базе отдыха «Зеленая деревня» в Приозерском районе Ленобласти следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Инцидент случился в конце февраля, команда по водно-моторному спорт приехала на базу отдыха в поселке Овраги. После завтрака пятеро мальчиков 12-15 лет – четверо петербуржцев и один из Свердловской области – пожаловались на рвоту и диарею. Детей кормили хлопьями с молоком и манной кашей.

Вам будет интересно Инженера будут судить за падение ребенка в колодец в Новом Девяткино По информации ivbg.ru, в суд передано уголовное дело в отношении 56-летнего главного инженера из Санкт-Петербурга. Организация, в которой он работал,... 31.03.2022 55

На базу выезжали сотрудники областного управления Роспотребнадзора.