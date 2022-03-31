Конфликт из-за громкой музыки из машины закончился стрельбой на Думской в Петербурге

Конфликт произошел около 2 часов ночи 30 марта у одного из баров на Думской улице в Петербурге.
Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел между посетителями бара и тремя мужчинами, подъехавшими на автомобиле «ВАЗ-2110». Причиной словесной перепалки стала слишком громкая музыка, доносившаяся из салона машины. В ходе конфликта один из пассажиров несколько раз выстрелил из «травмата», затем легковушка умчалась прочь. Пострадавших нет.
Стрелка вычислили довольно быстро, им оказался 31-летний житель Ленобласти. У него изъяли оружие, а его самого доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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29.03.2022 283