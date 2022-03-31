«Мамы Ленинградской области» объединились, чтобы работать, как одна команда

Автор: Кира Нагорная
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Первая встреча нового сообщества «Мамы Ленинградской области» прошла в Мурино

Сообщество объединяет семьи, в которых родители и дети вместе организуют мероприятия и участвуют в различных областных культурных и патриотических событиях, а также активно занимаются волонтерством, развивают направление молодых семей и клубов.

«В сообщества приходят разные семьи, объединенные желанием помогать людям. Направление не случайно называется «Мамы», потому что часто именно женщины объединяются в сообщества и становятся их основанием и движущей силой. Хотя, конечно, в семейных сообществах много мужчин», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.
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