«Мамы Ленинградской области» объединились, чтобы работать, как одна команда

Первая встреча нового сообщества «Мамы Ленинградской области» прошла в Мурино

Сообщество объединяет семьи, в которых родители и дети вместе организуют мероприятия и участвуют в различных областных культурных и патриотических событиях, а также активно занимаются волонтерством, развивают направление молодых семей и клубов.

«В сообщества приходят разные семьи, объединенные желанием помогать людям. Направление не случайно называется «Мамы», потому что часто именно женщины объединяются в сообщества и становятся их основанием и движущей силой. Хотя, конечно, в семейных сообществах много мужчин», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.

Вам будет интересно Александр Дрозденко вручил микроавтобус многодетной семьи в поселке Сумино Губернатор Ленобласти вручил микроавтобус семье Поповых, которые воспитывают семерых детей Самому младшему ребенку в семье Олега и Алены Поповых один год,... 18.03.2022 204

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.