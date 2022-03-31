Перестал выходить на связь: мужчину нашли мертвым в своей квартире в Лодейном Поле

Автор: Гузель Галимова
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Житель Лодейного Поля долгое время не выходил на связь, не отвечал на звонки и не открывал дверь квартиры. Обеспокоенные знакомые обратились в экстренные службы.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Прибывшие на место сотрудники ПСО Лодейное Поле вскрыли дверь квартиры. Внутри был найден мужчина без признаков жизни. Тело передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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30.03.2022 171
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