Ленинградские депутаты приняли «весенние» поправки в бюджет

Вчера, 30 марта, на пленарном заседании ЗакСобрания региона депутаты приняли изменения в областной закон «Об областном бюджете Ленобласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Как рассказали в пресс-службе областного ЗакС, первые уточнения в казну 47 региона традиционно вносятся в марте и, как правило, связаны с увеличением доходной и расходной частей бюджета, а также при необходимости пересмотром приоритетных направлений деятельности.

Нынешние корректировки обусловлены необходимостью учесть безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников, средства Дорожного фонда, восстановление ассигнований по неисполненным контрактам, а также средства на решение проблем обманутых дольщиков.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, доходы областной казны увеличены на 6,8 млрд рублей (общий объем доходов областного бюджета составит 167,3 млрд рублей), расходы выросли на 24,3 млрд рублей и составят в целом 188,1 млрд рублей. Что касается дефицита, он увеличился на 17,4 млрд рублей и достиг объема в 20,9 млрд рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса. Большая часть дефицита, как и в предыдущие годы, покрывается за счет остатков неиспользованных денежных средств, образовавшихся на счетах региона на 1 января 2022 года. При этом налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 1,9 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 5 млрд рублей.

Парламентарии подробно обсуждали законопроект на заседаниях постоянных комиссий, высказывали обеспокоенность экономической обстановкой под воздействием санкций, предлагали предусмотреть дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса и др. По словам первого заместителя председателя Правительства Ленинградской области — председателя комитета финансов Романа Маркова, главный приоритет — поддержание текущего инвестиционного цикла, текущих строек. На сегодня бюджет полностью сбалансирован.

Депутат Александр Перминов (руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду») поинтересовался недостаточным исполнением ассигнований по бюджетным обязательствам. Речь идет о нацпроектах, по которым большая часть бюджетных обязательств принята, некоторые будут приняты позднее. «Принятый бюджет полностью обеспечивает финансирование по всем национальным проектам и контрактам, которые предстоит заключать в 2022 году», — отметил Роман Марков.

Правительство Ленинградской области проводит активную скрупулезную работу по каждому объекту и контракту, с привлечением госэкспертизы. В случае необходимости увеличения ассигнований, например, по строительным объектам, будет предусматриваться прямое финансирование либо увеличение сроков реализации проекта.

Вопрос лидера фракции ЛДПР Андрея Лебедева касался исполнения госконтрактов с софинансированием из федерального бюджета, в частности, закупки импортного оборудования. Прозвучал ответ, что ситуация под контролем, контракты будут корректироваться, кроме того, приняты послабления в 44-й Федеральный закон в части упрощения процедуры проведения госзакупок.

Комментируя принятие поправок, председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин заверил: пока нет угроз, факторов или тенденций, которые требуют экстренного вмешательства в бюджет региона.

— Несмотря на ситуацию с санкциями, мы почти на 7 миллиардов увеличиваем доходы бюджета — это показатель работы экономики, органов власти. Расходы также увеличили на солидную сумму — 24 с лишним миллиарда, дефицит в допустимых пределах. Конечно, санкции — это такая вещь, которая требует очень внимательного отношения. Неслучайно губернатором создан штаб по развитию экономики, в работе которого участвуют депутаты. В Ленобласти созданы хорошие резервы, при необходимости какие-то программные объекты можно переносить, но это никоим образом не нанесет ущерба социальной сфере, жителям. Очень важно за общей шумихой, созданием атмосферы определенной тревожности, неуверенности объективно оценивать ущерб и минимизировать его, потому что это в любом случае будет проявляться, раз уходят какие-то предприятия, сокращаются объемы производства. Нужно оперативно на это реагировать, устанавливать дополнительные льготы. Очевидно и то, что любой бизнес не желает терять завоеванные позиции. Важная часть проблемы — ценообразование. Многие пытаются на ситуации заработать. В частности, на штабе обсуждали и меры воздействия на таких недобросовестных продавцов.

«Не нужно бояться того, что показывают по телевизору, нужно организовывать объективный контроль за тем, что происходит на рынке и вовремя реагировать», — резюмировал спикер.

По итогам рассмотрения законопроект единогласно приняли сразу в трех чтениях.

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Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.