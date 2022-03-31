Движение на 8 трассах Ленобласти 1 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
-км 57,74,75,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 629-633,км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 480,481,487,495,498 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 27-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
— км 15, км 28, км 31 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена пешеходного ограждения;
— км 20, км 46 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
— км 0-7, 117-120 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.