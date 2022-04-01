Видео: на нефтебазе в Белгороде взорвались топливные резервуары. Губернатор Гладков сообщает, что на город напали украинцы

В экстренных службах сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом объемом по 2000 кубометров каждый. Существует угроза перехода огня еще на восемь. На момент подготовки публикации о пострадавших не сообщается.

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По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладков, пожар на нефтебазе произошел из-за авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины. Момент авиаудара попал на видео ниже. Как вертолеты ВСУ попали на территорию России, не сообщается.

На месте пожара задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Жителей поблизости эвакуируют. На месте готовится их размещение, выдаются сухпайки. Как только пожар закончится, их вернут домой.