Джим Керри заявил, что уходит на пенсию: как складывалась жизнь и карьера известного комика

Канадо-американский актер Джим Керри в интервью Кит Хувер для Access Hollywood сказал о возможном завершении карьеры. Он заявил, что «довольно серьезно относится к уходу на пенсию». Шутка это или нет, покажет время. Рассказываем о популярном комике, его кинодеятельности и лучших работах.

Шестидесятилетний король комедий Джим Керри сообщил о своем желании покинуть киноиндустрию, отметив, что остановить его сможет только необычайно привлекательный сценарий.

«Если, конечно, вдруг ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь. Да, я мог бы в будущем продолжить свою карьеру, но мне так нравится моя спокойная жизнь. Я очень люблю писать картины, люблю заниматься духовностью. Мне уже достаточно», — озвучил актер.

Биография

Джеймс Юджин Керри родился 17 января 1962 года в канадском городе Ньюмаркет в католической семье. Среди четырех детей матери-певицы, которая в дальнейшем стала домохозяйкой, и отца-бухгалтера, а также саксофониста-самоучки будущий комик был младшим ребенком. Семья несколько раз переезжала, а Джим Керри поменял несколько школ и провел три года в десятом классе.

В период учебы в школе семья столкнулась с финансовыми трудностями из-за потери отцом работы. Все Керри были вынуждены работать. После окончания занятий, Джим и его две сестры и брат занимались уборкой и мытьем полов. Это испытание привело к замкнутости будущего короля комедий.

Позже отец нашел работу и все перебрались в Берлингтон. В 1979 году главный герой многих известных комедийных фильмов основал музыкальную группу «Spoons». В том же Берлингтоне актер трудился на сталелитейном заводе Дофаско. Уже будучи успешным, Джим Керри отметил, что если бы его актерская карьера не пошла вверх, он бы так и остался на заводе.

Актерская карьера

Младший Керри с детства любил кривляться, веселя окружающих. В одиннадцатилетнем возрасте он отправил 80 пародий, оставшихся без ответа, на шоу Кэрол Барнет. Первое выступление в комедийном клубе стало провальным для пятнадцатилетнего юноши. Первое успешное выступление состоялось в 1979 году. В основу образа Джима Керри лег облик его кумира — Джерри Льюиса.

В начале 1980-х годов он перебрался в Лос-Анджелес, начав выступать в клубе «Комедийный магазин, где его увидел популярный американский комик Родни Дэнджерфилд. От него младшему Керри поступило предложение на открытие выступлений пародиста. Это стало переломным моментом в карьере будущего актера. Именно тогда он стал пробовать свои силы в кино, но первые попытки также не увенчались успехом. Впервые на экране он появился в главной роли анимационном сериале для детей «Утиная фабрика».

Взбодрившись от получения новой рабы и чувствуя себя в своем потоке, Джим перевез к себе родителей. Через 13 недель программа закрылась, а новую работу найти не удавалось. Состояние матери, страдавшей неврозом, обострилось. Младшему Керри пришлось отправить родственников домой. Все это привело к тому, что талантливый пародист впал в депрессию. Но он продолжил участвовать в кастингах, а свободное время тратил на лепку скульптур мультипликационных персонажей. Следующие два года Керри не выходил на сцену.

Дебют актера состоялся в 1983 году в киноленте «Резиновое лицо» режиссера Глена Салзмана. За всю свою карьеру шестидесятилетний комик снялся в более 47 фильмах. Он много раз выступал в качестве вокалиста как на киноэкране, так и на телешоу.

Популярный актер был номинирован во многих премиях и получил различные награды за свои работы. Например, стал обладателем Премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в жанре комедия или мюзикл в кинокартине «Человек на Луне» и Премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в жанре драма в фильме «Шоу Трумена».

Личная жизнь

8 марта 1987 года Джим Керри женился на официантке «Комедийного магазина» Мелиссе Уомер. У них появился совместный ребенок — дочь Джейн Эрин Керри. Из-за частых семейных ссор в 1995 году они развелись. После развода актер выплатил бывшей супруге семь миллионов долларов. Разрыв привел к новым депрессиям, которые комик пытался заглушить антидепрессантами. Не добившись желаемого эффекта, он перешел на витамины и занялся спортом.

В 1996 году Джим Керри женился во второй раз на актрисе Лорен Холли, которая вместе с ним снималась в фильме «Тупой и еще тупее». Их брак продлился 1-0 месяцев. Дальнейшая личная жизнь знаменитости протекала с сопутствующими слухами и громкими расставаниями. Он встречался с актрисами Рене Зеллвегер и Джинджер Гонзага, со своим врачом Тиффани Сильвер, моделью журнала Playboy Анин Бинг и с фотомоделью Дженни Маккарти. Трагически закончились отношения с Катрионой Уайт, которая через несколько дней после второго разрыва покончила жизнь самоубийством. В результате разрыва на Джима Керри в суд подавали супруг женщины и ее мать. Оба дела были отклонены.

Самые известные фильмы с Джимом Керри

В список популярных кинокартин актера входят: