Фото: объезжая препятствие, иномарка лоб в лоб столкнулась с «ВАЗ» у деревни Городище

Лобовая авария произошла сегодня утром, 1 апреля, на 15-ом километре трассы «Кириши-Городище-Волхов» в Киришском районе Ленобласти.

У деревни Городище водитель Volkswagen объезжал стоявший на дороге трактор и не заметил двигавшийся навстречу «ВАЗ». В результате произошло лобовое столкновение.

В ДТП пострадал один человек, его госпитализировали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

С начала 2022 года на территории Ленобласти и Петербурга произошло 128 ДТП, связанных с выездом на «встречку». Погибли 35 человек.