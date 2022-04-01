Бетонные перила упали в бывшем доходном доме Эмира Бухарского, расположенном в Петроградском районе Петербурга. В момент обвала конструкции мимо проходил ребёнок.

В паблике Видео | Питер социальной сети «ВКонтакте» поделились кадрами, на которых видна разрушенная конструкция, обвалившаяся на девочку.

Обвал произошел между вторым и третьим этажами, где перила упали на ступеньки. На помощь ребенку пришел один из жильцов дома. Предварительно известно, что серьезных травм 9-детней петербурженке удалось избежать.

Этот дом был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения.