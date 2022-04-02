Коронавирус подтвердился еще у 183 жителей Ленобласти — данные на 2 апреля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 183 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 181 904 человек, выздоровели — 174 431.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+3) .

Волосовский район: Волосово (+1), п. Каложицы (+1), Курковицы (+1), п. Зимитицы (+1), д. Зимитицы (+1), Беседа (+1), Калитино (+2), Сумск (+1) .

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2) .

Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+3), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+8), Кузьмоловский (+3), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), Дубровка (+1), д. Углово (+1), Лупполово (+1), Ненимяки (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+9), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+2), Приморск (+4), Каменногорск (+1), Сосновый Бор (+1), Красная Долина (+1), Ермилово (+1) .

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