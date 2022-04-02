Коронавирус подтвердился еще у 183 жителей Ленобласти — данные на 2 апреля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 183 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 181 904 человек, выздоровели — 174 431.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+3).
- Волосовский район: Волосово (+1), п. Каложицы (+1), Курковицы (+1), п. Зимитицы (+1), д. Зимитицы (+1), Беседа (+1), Калитино (+2), Сумск (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+3), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+8), Кузьмоловский (+3), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), Дубровка (+1), д. Углово (+1), Лупполово (+1), Ненимяки (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+2), Приморск (+4), Каменногорск (+1), Сосновый Бор (+1), Красная Долина (+1), Ермилово (+1).
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31.03.2022 138
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Елизаветино (+1), Ознаково (+1), Торфяное (+1), Лукаши (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Коростель (+1).
- Киришский район: Кириши (+4), Пчевжа (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Отрадное (+3), Шум (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Алеховщина (+1), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Подозванье (+1).
- Лужский район: Луга (+13), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Володарское (+1), Ретюнь (+2), Новая Серёдка (+1), Вычелобок (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+6), Важины (+2), Казыченская (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Снегиревка (+1), Кузнечное (+1), Раздолье (+1), Ларионово (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+14).
- Тихвинский район: Тихвин (+3).
- Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+2), Никольское (+1), Ульяновка (+3), п. Любань (+1).