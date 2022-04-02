30-40 млн рублей за четыре минуты: в Отрадном неизвестные ограбили ломбард

Утром 2 апреля в Отрадном Кировского района Ленобласти двое неизвестных ограбили ломбард на 30-40 миллионов рублей. Ограбление заняло всего четыре минуты.

Сразу после открытия в ломбард вошел мужчина в спецовке работника коммунальных служб. Он отвлек товароведа, после чего перепрыгнул через витрину и зажал ее в угол. В помещение забежал второй налетчик. Он разбил витрины и выгреб в сумку. Спустя четыре минуты грабители покинули ломбард через окно.

Грабители вынесли около 95% золота, ущерб составил 30-40 млн рублей. Сейчас на месте работают оперативники, следователь и криминалисты. Выясняются обстоятельства случившегося.