Мясников посоветовал россиянам не покупать йогурты в магазинах

Телеведущий считает популярный кисломолочный продукт вредным для здоровья.

Об этом Александр Мясников поделился в эфире программы «О самом главном» на телеканале Россия 1.

По его словам, кисломолочная продукций не содержит разрекламированных живых бактерий. Подтверждает это сама упаковка, на которой обычно указывается крайне долгий срок хранения этого продукта. Вместо полезных бактерий, йогурты содержат трансжиры и сахар.

…не понимаю, почему его относят к полезным продуктам, такие йогурты изначально вредны, — говорит Мясников.

Вместо покупки сладких йогуртов телеведущий советует присмотреться к кефиру, который действительно очень полезен для иммунитета и пищеварения.