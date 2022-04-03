В Белгородской области снова прогремел взрыв

Взрыв произошел в небе над поселком Томаровка Белгородской области. Осколки снаряда попадали на землю.

Об этом в воскресенье, 3 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы администрации Яковлевского городского округа Олега Медведева.

В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет, — отчитался Медведев.

Остальные подробности произошедшего пока не озвучиваются.

Ранее в Белгородской области уже произошло два взрыва. Первый из них — в районе села Красный Октябрь. Второй — в результате спланированного нападения двух украинских вертолетов.