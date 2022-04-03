Небольшие осадки и до + 7°C днем — погода в Ленобласти на 4 апреля

МЧС по Ленобласти предупреждает о небольших осадках виде мокрого снега в ближайшие сутки.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится погода с переменной облачностью. Ожидаются незначительные осадки в виде мокрого и обычного снега в западной части области.

Ветер ночью юго-западный, южный 3-8 м/с, днем южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 гр., местами -11…-16 гр., днем +2…+7 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем понижаться.