Иностранцам будет сложнее получить визу для поездок в Россию

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 4 апреля.
Как следует из указа, Россия приостановила действие некоторых пунктов договоров об упрощении выдачи виз гражданам ЕС, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.
Пока эти пункты касаются лишь членов официальных делегаций стран Запада и их журналистов. Также президент РФ поручил МИД направить в представительства ЕС и посольства перечисленных стран уведомления и ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия, передает РИА Новости.
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