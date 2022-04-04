Иностранцам будет сложнее получить визу для поездок в Россию

Автор: Анастасия Щербакова
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Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 4 апреля.

Как следует из указа, Россия приостановила действие некоторых пунктов договоров об упрощении выдачи виз гражданам ЕС, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Пока эти пункты касаются лишь членов официальных делегаций стран Запада и их журналистов. Также президент РФ поручил МИД направить в представительства ЕС и посольства перечисленных стран уведомления и ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия, передает РИА Новости.

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03.04.2022 103
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