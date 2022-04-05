Движение по мосту через реку Лубья на КАД ограничат на месяц

Автор: Гузель Галимова
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На участке КАД на пересечении с Рябовским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе в течение месяца будут перекрыты две полосы движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 16 апреля по 14 мая специалисты будут вести работы по замене деформационного шва на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогами и рекой Лубья.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 16 по 30 апреля будут перекрыты первая и вторая полосы движения, а с 1 по 14 мая – третья и четвертая полосы. По оставшимся полосам будет ограничена скорость движения до 50 км/ч.

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01.04.2022 168
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