Трехметровые навалы льда образовались на берегу Финского залива в Петербурге

Огромные ледяные «горы» появились на северной части судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга, со стороны Финского залива.

Обычно такие ледяные навалы образуются из-за сильного ветра и подвижки ледяного поля. Именно такая ситуация произошла в конце марта 2022 года, когда незначительный подъем воды и сильный западный ветер вынесли льдины с поверхности Финского залива. Максимальная высота этих навалов более 3,5 метров, а толщина льдин более 30 сантиметров, рассказали в пресс-службе дирекции дамбы.

В дирекции также отметили, что подобное явление было зафиксировано после предотвращенного наводнения 9 марта 2019 года.