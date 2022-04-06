Сбербанк снижает ставку по льготной ипотеке на новостройки до 11,7%

Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки «Господдержка 2020» ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ, сообщает пресс-служба банка. Новая ставка составит от 11,7%.

В Сбере отмечают, что прием заявок по льготной ипотеке продолжается — при этом банк не делит заявки клиентов, подающих до и после вступления в силу постановления Правительства России.

— Сегодня ипотека остается доступным способом приобрести жилье, и поддержка рынка со стороны государства остается актуальной. Сбер, как социальный банк, реагирует на все вызовы и готов обеспечить максимально комфортные условия для покупки жилья. В жизни клиентов ничего не поменяется – их заявки будут автоматически актуализированы под новые условия, — рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик Николай Васев.

Кроме того, в банке пояснили, что все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки, и новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно. Так, процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете онлайн.