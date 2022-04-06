Вестибюль станции метро «Фрунзенская» закроют для входа на два дня

Жители и гости Петербурга два дня не смогут воспользоваться вестибюлем станции метро «Фрунзенская».

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», 9 и 10 апреля вестибюль станции будет закрыт на вход из-за капитального ремонта эскалатора. Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Ранее в Петербурге после капитального ремонта открыли вестибюль станции метро «Технологический институт-1».