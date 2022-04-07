Ольга Занко о своем первом законопроекте: передать память о подвиге наших дедов из поколения в поколение – святой долг

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) внесла свой первый законопроект, подготовленный после общения с поисковиками и Общественной палатой Ленинградской области.

Предлагаемая поправка в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» позволяет на 3 месяца продлить время исследования территории и переноса обнаруженных при строительстве останков воинов Великой Отечественной войны.

«Сейчас оно составляет 3 месяца. В случае принятия закона его можно будет продлить ещё на 3 месяца с учетом климатических и географических особенностей региона. <…> Такие работы в зимнее время, когда промерзла земля, проводить практически невозможно», – сообщила Ольга Занко

Депутат напомнила о том, что передать память о великом подвиге наших дедов и прадедов из поколения в поколение – это святой долг. Ведь в каждой семье есть родные-герои. Этот законопроект поможет обрести покой воинам Великой Отечественной войны, а кому-то из них – вернуться домой, на родную землю.