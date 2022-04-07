Видео: часть здания бывшего Невского завода обвалилась Петербурге

На проспекте Обуховской Обороны возле станции «Елизаровская» в Санкт-Петербурге 7 апреля частично обрушилось здание бывшего Невского завода.



Сохраняется риск обрушения здания на проезжую часть. На проспекте Обуховской Обороны перекрыто движение по одной из полос.

Ранее в здании бывшего Невского завода должны были демонтировать производственные корпуса. В дальнейшем здесь планируют построить жилые дома.