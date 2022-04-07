Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, а также заявил о «значительных потерях» российских военнослужащих.

Слова политика вечером, 7 апреля, приводят РИА Новости.

Песков заявил, что операция на Украине может закончиться дипломатическим путем. Сейчас это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями.

Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров, — сообщил политик.

Кроме того, пресс-секретарь заявил о «значительных потерях» российских военных на Украине.

ТАСС. Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас, – цитирует Пескова