Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, а также заявил о «значительных потерях» российских военнослужащих.
Слова политика вечером, 7 апреля, приводят РИА Новости.
Песков заявил, что операция на Украине может закончиться дипломатическим путем. Сейчас это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями.
Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров, — сообщил политик.
Кроме того, пресс-секретарь заявил о «значительных потерях» российских военных на Украине.
Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас, – цитирует Пескова ТАСС.
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