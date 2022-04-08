Дрозденко подписал постановление о выплате 2 млн семьям погибших на Украине военных из Ленобласти

Семьям военнослужащих и сотрудников Росгвардии из Ленобласти, погибших во время спецоперации на Украине, дополнительно выплатят по 2 млн рублей.

Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, выплата будет единовременной и производиться за счет средств из резервного фонда правительства Ленобласти. Это будет дополнительная финансовая поддержка к федеральным выплатам в 12,4 млн рублей.

Во время спецоперации на Украине погибли восемь бойцов из Ленобласти — Дмитрий Федосеев, Матвей Вахитов, Юрий Савенков, Андрей Портусь, Павел Позанен, Сергей Солоев, Никита Татаренко, Роман Симаков и священнослужитель из Новой Ладоги.