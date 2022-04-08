Автомобиль вылетел на «встречку» и врезался в иномарку в Кировском районе, есть погибший

Смертельное ДТП произошло вечером 7 апреля на 36-м километре трассы «Петербург — Кировск» в Кировском районе Ленобласти.

62-летний петербуржец за рулем ВАЗ 2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault Sandero под управлением 46-летней жительницы Отрадного.

Вам будет интересно Пассажиры повредили автобус и избили водителя за отказ в бесплатном проезде возле Тосно По информации ivbg.ru, 6 апреля около 06:00 в полицию Тосненского района обратился 54-летний водитель маршрутного автобуса, курсирующего между поселком Сельцо и... 07.04.2022 182

В результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте происшествия. Женщину доставили в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.