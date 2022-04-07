Пассажиры повредили автобус и избили водителя за отказ в бесплатном проезде возле Тосно

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 6 апреля около 06:00 в полицию Тосненского района обратился 54-летний водитель маршрутного автобуса, курсирующего между поселком Сельцо и Любанью.

Часом ранее он отказался бесплатно подвезти двух молодых людей. Когда его «ПАЗ» возвращался, агрессоры начали бросать в автобус камни и деревянные бруски, разбив стекла.

Водитель вышел, началась драка. Победителями оказались молодые люди. Они сбежали, забрав с собой паспорт и водительское удостоверение пострадавшего, а также 2000 рублей из его кармана.

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17.02.2022 1576
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