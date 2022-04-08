Детский омбудсмен Волынец предложила сделать обязательной медиацию при разводе

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила оформлять развод российских супругов после обязательной процедуры медиации.

Волынец предложила добавить в механизм процедуры участие независимого лица-медиатора в досудебном урегулировании дел по расторжению брака. По её словам, сами супруги редко редко самостоятельно обращаются к медиатору, однако введение новой нормы может помочь супругам найти компромиссы в спорных моментах и существенно уменьшить стресс у детей. Об этом сообщает RT ссылаясь на письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Волынец также обозначила возможные выгоды от принятия такого решения в уменьшении количества разводов, достижения целей демографической политики России и снижения судебной нагрузки.