Системная помощь взрослым онкобольным в России

Рак является масштабной проблемой, на которую нужно откликаться системно. Начиная с информирования об онкологии, возможностях диагностики на ранних стадиях, и о регулярных обследованиях.

Медицина имеет все больше возможностей в лечении рака. А фонд «Огромное сердце» делает все возможное, чтобы помогать человеку бороться.

В основе создания Фонда лежит личная история его учредителя и основателя – Ольги Сергеенко, которой в 27 лет поставили диагноз «рак». Она столкнулась со множеством трудностей, начиная от поиска врача и заканчивая нехваткой средств на продукты. После 2,5 лет тяжелого лечения Ольга победила рак. Преодолев это испытание, она осознала, насколько важно людям с онкологией получить поддержку во время прохождения терапии. Так, сначала, в 2017 году появился социальный проект — Федерация помощи, а в 2019 году фонд «Огромное сердце».

Фонд «Огромное сердце» предоставляет системную помощь взрослым с онкологией, а также информационную поддержку тем, кто заботится о своем здоровье и кого волнует проблема онкологии.

Фонд оказывает восемь видов помощи:

Информационная поддержка. Человек, узнав о своем диагнозе, часто находится в полной растерянности.Фонд помогает найти медицинское учреждение и специалиста по конкретному профилю в зависимости от вида онкологического заболевания. При необходимости оплачивает дополнительные консультации и «второе мнение». Материальная помощь. Оплачивает проживаниедля онкобольных, которые приезжают из регионов России в крупнейшие онкоцентры для получения консультаций или лечения. Предоставляет продуктовые корзины совместно с партнером СберМаркет, тем онкобольным, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Стоимость такого продуктового набора до 4000 рублей, в него входит все необходимое, начиная от круп, овощей и заканчивая мясом, рыбой. Оказывает юридические услуги. Помогаетонкобольными их близким при решении вопросов, связанных с получением различных льгот, урегулированием вопросов с работодателем. Трудоустройство. Психологи Фонда проводят бесплатное карьерное консультирование, во время которого помогают определиться с направлением деятельности, подготовиться к собеседованию и составить резюме. Психологическая помощь. Эмоциональная поддержка особенно важна. От нее порой зависит выздоровление человека,его настрой. Каждый онкобольной или его близкий может получить 10 бесплатных индивидуальных консультаций в комфортном для него формате. Это могут быть очные консультации в офисе Фонда в Москве, дистанционные консультации онлайн или анонимное письмо психологу на почту — psyletter@greatheart.ru Бесплатное такси. Вместе с проектом Яндекса «Помощь рядом»Фонд предоставляетлюдям с онкологией бесплатные поездки на такси до медицинской организации и обратно, а также до аэропорта или места проживания в 25городах России. Служба Равного консультирования. Врамках данногопроекта человек с онкологией может получить от равного консультанта информационную и эмоциональную поддержку, спросить совета у того, кто уже победил рак.

Фонд уже оказал поддержку 4 тысячам людей и планирует развиваться дальше. Никто не должен оставаться в борьбе с болезнью один на один.

В Фонде вы всегда сможете получить поддержку или наоборот поддержать других людей, которые проходят этот непростой путь, обменяться знаниями и рекомендациями, основываясь на личном опыте. Фонд «Огромное сердце» ежедневно общается со взрослыми, которые столкнулись с онкологией, и помогает им бороться с заболеванием.

Обратиться за помощью можно по номеру телефона горячей линии — 8 (800) 350-57-85 или *5785 (короткий номер). Звонки принимаются бесплатно по всей России ежедневно с 8:00 до 22:00 по московскому времени.