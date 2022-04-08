Гатчинское предприятие «Кингспан» стабильно работает и обеспечено заказами

Автор: Кира Нагорная
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После решения о выходе зарубежных собственников Группы «Кингспан» из российских активов, завод продолжает работу под управлением российского менеджмента

Кингспан
Фото: lenobl.ru
«На данный момент мы обеспечены сырьем, производство загружено заказами до лета. Мы активно продолжаем принимать новые заказы и осуществлять поставки в различные сегменты строительного рынка. Мы сохранили жесткий подход к качеству и контролю сырья и выпускаемой продукции», — прокомментировал генеральный директор ООО «Кингспан» Игорь Федотченко.

На производственной площадке в Гатчине трудятся около 120 человек. Компания выпускает сэндвич-панели, каркасы для быстровозводимых зданий, доборные и фасонные элементы.

Напомним, ранее Группа «Kingspan» сообщила о решении передать свои активы в России — завод в Гатчине и Невинномысске (Ставропольский край) — в управление российскому менеджменту. Компания приняла решение об уходе еще в начале марта, но потребовалось несколько недель, чтобы подготовить все необходимое для организованного осуществления этого процесса.

Ранее стало известно, что ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa уходит с российского рынка. В Ленобласти работают три завода компании, которые будут проданы.

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