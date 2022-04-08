Гатчинское предприятие «Кингспан» стабильно работает и обеспечено заказами

После решения о выходе зарубежных собственников Группы «Кингспан» из российских активов, завод продолжает работу под управлением российского менеджмента

«На данный момент мы обеспечены сырьем, производство загружено заказами до лета. Мы активно продолжаем принимать новые заказы и осуществлять поставки в различные сегменты строительного рынка. Мы сохранили жесткий подход к качеству и контролю сырья и выпускаемой продукции», — прокомментировал генеральный директор ООО «Кингспан» Игорь Федотченко.

На производственной площадке в Гатчине трудятся около 120 человек. Компания выпускает сэндвич-панели, каркасы для быстровозводимых зданий, доборные и фасонные элементы.

Напомним, ранее Группа «Kingspan» сообщила о решении передать свои активы в России — завод в Гатчине и Невинномысске (Ставропольский край) — в управление российскому менеджменту. Компания приняла решение об уходе еще в начале марта, но потребовалось несколько недель, чтобы подготовить все необходимое для организованного осуществления этого процесса.

Ранее стало известно, что ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa уходит с российского рынка. В Ленобласти работают три завода компании, которые будут проданы.