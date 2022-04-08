Гатчинское предприятие «Кингспан» стабильно работает и обеспечено заказами

После решения о выходе зарубежных собственников Группы «Кингспан» из российских активов, завод продолжает работу под управлением российского менеджмента
На производственной площадке в Гатчине трудятся около 120 человек. Компания выпускает сэндвич-панели, каркасы для быстровозводимых зданий, доборные и фасонные элементы.
Напомним, ранее Группа «Kingspan» сообщила о решении передать свои активы в России — завод в Гатчине и Невинномысске (Ставропольский край) — в управление российскому менеджменту. Компания приняла решение об уходе еще в начале марта, но потребовалось несколько недель, чтобы подготовить все необходимое для организованного осуществления этого процесса.
Ранее стало известно, что ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa уходит с российского рынка. В Ленобласти работают три завода компании, которые будут проданы.